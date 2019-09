"Müür võib olla rahul, et tema Dream Team võitis ja kindlalt. Asjad olid paigas. Meil olid sellise klassiga mehed, et polnud vaja mingit plaani paika panna. Igaüks teab, mida tuleb teha. Kuidas öeldakse, meisterlikkus ei kao aastatega kuhugi. nagu nägite viskasid mehed pealekauba sisse ka. Minu meelest polnud teistel variantigi," rääkis Sokk Delfi videointervjuus.

Sokule valmistas erilist heameelt, et ta sai esimest korda Müürsepaga ühes võistkonnas mängida. "Nüüd on siis see ka tehtud!"

Vaata lisaks videost, kuidas hindab 54-aastane Sokk oma vormi.