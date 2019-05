DELFI VIDEO | Tanel Kurbas Kalevi sisekliimast: võib-olla mõni mees on natuke emotsionaalsem

"Täna saime alguses nad ilusti kinni. Saime kaitselaudu, joosta ja kergeid lahendusi," ütles Kalev/Cramo mängumees Tanel Kurbas. "Viis viie vastu liikus pall paremini, saime lõigete ja läbiminekute pealt kergeid punkte. Täna tekkisid sellised olukorrad, mida oskan hästi lahendada, eelmine mäng jäid mõned lihtsad visked kripeldama. Riietusruumis on küll meil kõik korras, võib-olla mõni mees on natuke emotsionaalsem ja tekib väike pinge mängu ajal, aga üldjoontes on kõik korras. Seeriaid lõpetada on alati kõige raskem. Peame valmis olema, aga kui mängime samamoodi, siis peaks korras olema."