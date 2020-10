DELFI VIDEO | Sten Sokk Kalevi pikast karantiiniperioodist: neli esimest päeva oli suur teadmatus

"Tegelikult meil mäng sujus esimesel poolajal hästi. Teisel poolajal löödi küll rütm sassi. Aga tulime vähemalt auga olukorrast välja," sõnas Sokk raske võidu järel Delfile antud intervjuus. "Täna hommikul oli üle 10 päeva alles esimene ühistreening. Täna oli huvitav mängida."

Pika karantiiniperioodi kohta lisas Sokk: "Mina elasin oma perest päris eraldi. Esimesed neli päeva elasime teadmatuses, sest terviseametil, korvpalliliidul ja VTB Ühisliigal oli nii palju erinevaid juhtnööre. Viiendast päevast lasti meid lõpuks trenni tegema. Igaühel oli oma pall ja oma korv ning üksteise lähedale ei võinud minna."

Sokk kardab, et see juhtum ei pruugi viimaseks jääda. "Päris keeruline oli (perest eemal olla). Ja ma kardan, et selliseid olukordi tuleb sel hooajal veel ette. Eriti kui peab kuskil Venemaal käima ja kui terviseametil on selline suunis, mis on nende poolt õige, et kui üks mängija on juba koroonas, peavad kõik eneseisolatsiooni jääma."

