DELFI VIDEO | Štelmahers ei jäänud Kalevi mänguga sugugi rahule: liiga palju oli individuaalset praaki

Štelmahersi sõnul ei saa pugeda selle taha, et meeskonna treeningettevalmistus on koroonakriisi tõttu olnud puudulik.

"See pole vabandus, sest nad on individuaalselt hea tasemega mängijad. Nad peavad seda väljakul näitama, kuid oli palju hetki, kus me kaotasime üks-ühe vastu olukorrad. Iga vastasega mängimiseks peab valmis olema. Tartu võitles ja näitas, et oskavad mängida," sõnas peatreener Delfi TV-le antud intervjuus.

"Vahest ainus asi, et meil polnud piisavalt videomaterjali, mille põhjal analüüsida, kuidas vastane mängib. Kuid ikkagi me ei mänginud kuigi hästi. Liigume samm-sammult ja üritame alles oma head mängu leida," tunnistas lätlasest peatreener.

Štelmahers lisas, et kuna eelmine hooaeg, mis algas Kalevi jaoks väga hästi, jäi poolikuks, tundis ta, et töö on vaja korralikult lõpule viia ja seetõttu ta sõlmiski uue lepingu. "Jah, mõistagi. Aga mitte ainult seda, mulle meeldib Tallinn ja meeskond, klubi juures on kõik suurepärane."