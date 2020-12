DELFI VIDEO | Sokk Kalev/Cramo hetkevormist: Eesti-Läti liiga mängud ei näita võib-olla täit tõde

Kalev/Cramo tegi võimsa teise veerandaja, mille lõpuks juhiti 49:31. Teine poolaeg algas aga kalevlaste jaoks keeruliselt, kui esimesed viis minutit ei suudetud punkte visata. "Eks nad muutsid kaitseformatsioone ka, ja meie ei läinud täie keskendumisega teisele poolajale peale. Samas nemad õnnestusid ka, viskasid raskeid lõpus sisse," võttis kogenud Sten-Timmu Sokk mängu kokku. "Hoidsime sellest kinni, nüüd on vaja see ära unustada ja homme korralik mäng teha."

Kui vigastust raviv Chavaughn Lewis välja arvata, saab meeskond nüüdseks täiskoosseisus tegutseda. Kas meeskond on saanud õiges koosseisus end piisavalt hästi käima? "Seda vaatame homme ja VTB Ühisliiga mängude pealt. Nagu varem ütlesin, siis Eesti-Läti liiga jaoks on meil väga hea võistkond koos. Need mängud ei näita võib-olla täit tõde. Kui samal tasemel või grammi võrra kõvem vastane tuleb vastu, siis see näitab alati ära, et mis tasemel oleme," arutles Sokk.

Vaata videost, mida Sokk tiheda mängugraafiku ning homse finaali kohta arvab!