Eesti korvpallikoondislane Sander Raieste sõnas mängujärgses intervjuus: "Kontrollmängude eesmärk on jooksvalt meeskonna seisu jälgida, kuidas see hooajaeelne ettevalmistus läheb. Meil olid omad eesmärgid selle mängu eel, eks me räägime sellest hiljem omakeskis. Meil on siiamaani väga palju asju detailides kinni, selle pealt need vahed ja asjad tulevad."