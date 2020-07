DELFI VIDEO | Sander Raieste ajaloolisest võidust Leedu üle: trennid on läinud asja ette

21-aastane mängumees tunnistab, et tänane tulemus oli kuid kestnud treeningute vili.

“Valmistusime selleks mänguks treeningutel viimased poolteist kuud. Eesmärk on pikas perspektiivis olla valmis kõikideks koondiseakna mängudeks,” rääkis Raieste.

“Nagu näha, siis asjad, mida trennis oleme teinud, on olnud asja eest. Nii saab mängida,” tunnistas koondislane.

Kuigi statistikat vaadates tundub Raieste olevat väga heas vormis, siis jääb ta ise tagasihoidlikumaks.

“Tundsin end platsil hästi, kuid vorm ja võhm pole veel ideaalsed. Mingi põhi on all ja väljakul on üle pika aja taas mõnus olla,” tunnistas mees.