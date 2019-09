DELFI VIDEO | Rait-Riivo Laane: olen kindlasti välismaal kogenumaks saanud

"Selge on see, et üks mees ei suuda klubi üles tõsta, meil on vaja seda meeskondlikult teha," sõnas Laane ja lisas optimistlikult: "Kindlasti on meil kogenud mehed ja mõned noored kõrval, üpriski hea kooslus. Ma usun, et tuleb ka mingeid täiendusi meeskonda."

"Ma olen rohkem kaalutletumaks muutunud, kuidas väljakul otsuseid ja hinnnaguid teha. Just kogemuse pool, mängija ikka vananedes muutub kogenumaks," lisas Laane välismaal oldud aja kohta.