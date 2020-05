DELFI VIDEO | Rain Veideman uuest hooajast: juttu on olnud ja huvi on tuntud

Veideman sõnas Delfile antud intervjuus, et juunikuus ta koondise tegemistes veel ei osale, kuid seejärel räägib ta peatreeneri Jukka Toijalaga plaanid uuesti läbi.

Uue klubihooaja kohta märkis Veideman, et esimesed kosilased on tal olemas. "Ütleme nii, et midagi kindlat ei ole, kuid juttu on olnud ja huvi on tuntud."

Vaata videointervjuud, kus Veideman võrdleb ka tänava- ja saalikorvpalli, räägib treeningettevalmistusest ja muust.