DELFI VIDEO | Priit Vene: kui kohtunikud kaamerast vaadates ei näe, et tegu oli selge kahesega, siis polegi midagi teha

Joshua Nofflet tabas lisaaja viimasel sekundil kolmepunktiviske, mis kinkis Tallinna Kalevile 97:96 võidu. Vise tekitas aga palju vastakaid arvamusi. Tartu Ülikool peatreener Priit Vene leidis, et kohtunikud eksisid ja tegu oli kahepunktiviskega.

"Küsimus on korvpalli alaliidule, et mida nad korraldavad. Kui kohtunikud kaamerast vaadates ei näe, et tegu oli selge kahesega, siis millest me ikka enam räägime," sõnas Vene pärast kohtumist. "Kui tahavad vaadata, tuleb panna kaameraid nii nagu peab, mitte, et pooled on ja pooled pole!"

"Selgelt oli kahene. Kohtunikud ei näinud midagi ja nüüd otsustati kohtumine ära," jätkas Vene. Ta lisas, et protesti otsuse osas klubi esitada siiski ei plaani.

"Keegi lati alt läbi ei jooksnud. Saime paljude asjadega paremini hakkama, kui eelmistes kohtumistes. Eks nooruse otsused tulevad ikka vahel sisse, sest seeria mängimise kogemust on mõnel vähe," sõnas Vene kohtumise kohta.

Vaata videost, mida Vene veel kogu veerandfinaalseeria kohta ütles!