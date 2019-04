DELFI VIDEO | Martin Müürsepp: tegime vea, sest arvasime, et tuleb kerge mäng

Noffleti võiduvise tekitas aga vastakaid arvamusi. Kui tartlaste peatreener Priit Vene leidis, et tegu oli kahesega, siis Kalevi loots Martin Müürsepp arvas, et kohtunike otsus fikseerida kolmene oli õige.

"Täitsa kindel kolmene, pool meetrit kolmese alast väljastpoolt," oli Müürsepa vastus Vene kommentaarile. "Ma ei tea, kuidas annab niimoodi mööda vaadata, ise oli ta täpselt joone kõrval," sõnas Müürsepp muiates.

"Mängu algusest peale oli näha, et arvasime, et tuleb kerge mäng. See meie viga oligi. Tunda oli, et täna läheb raskeks. Plaan oli võita nii, et kõik saaks rahulikult mängida ja oleksime 40 minutit keskendunud, aga jäime hoopis tagaajajarolli," sõnas Müürsepp kohtumise enda kohta.

"Kokkuvõttes tahaks ikkagi Tartut tänada. Tartu tegi meil elu raskeks ja kes teab, mis oleks juhtunud, kui see vise poleks sisse pandud."

