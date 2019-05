DELFI VIDEO | Martin Müürsepp: täna läks kõik avaminutitest alates viltu

"Täna läks kõik esimestest minutitest alates viltu. Jäime tagaajaja rolli, tulid individuaalsed sooritused ja ei leidnud vabu mehi üles, kes võinuks visata. Ron-Arnar Pehka oli eelmises mängus tubli, pani ära oma visked. Leemet Loik samas mängis oma noorte meistrivõistlustel kaks mängu jutti ja ei tahtnud teda ses mõttes täna koormata. Oli see vale või õige valik, aga täna meeskondlikult põrusime. Ei taha kedagi nii heas või halvas välja tuua," rääkis Tallinna Kalev/TLÜ peatreener Martin Müürsepp.

Meeskonna üks kogenumaid mängijaid Janar Talts pole seerias veel punktiarvet avanud ning Karl-Johan Lips ei pruugi järgmises mängus omasid aidata. Müürsepp: "Abi on meil vaja igalt mehelt. Loomulikult tahaks näha teda ka skoorimas, aga tema olemus platsil annab kõigile juba palju juurde. Ta teeb sellist musta tööd, aga täna võib-olla see välja ei paistnud. Lips sai kõva obaduse, jäätas ennast terve teise poolaja. [Seeria osas] ei saa jah optimistlik olla. Tähtis on tulla ja anda endast parim, üritada paremini teha, sest midagi muud meil tagataskust võtta pole," lisas Müürsepp.

Seeria kolmas mäng peetakse kolmapäeval, 22. mail.