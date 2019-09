DELFI VIDEO | Martin Müürsepp: mõlemas liigas on medalitele mängimine eesmärk

"Enamus Eesti satse loovad hooaja alguses uue meeskonna. Iga-aastaseid eesmärke pole mõtet välja hõigata, kuna alustame enam-vähem nullist igal aastal. Tulemuse peale mängimine selgub mõne aja pärast, kui näeme, kas reaalselt on see võimalik. Medalitele mängimine on aga kindel eesmärk," sõnas Tallinna Kalev/TLÜ peatreener Martin Müürsepp, kes sai mullu Eesti liigas hõbemedali.

Küsimusele, kas meeskond on tugevam kui mullu, vastas Müürsepp: "Tahaks loota. Eks me oleme soomlastega madistanud ja head kooli saanud. Aga siiski midagi ette ei oska ma ennustada."