DELFI VIDEO | Martin Müürsepp avaldas poolfinaalseeria eel lootust, et kalevlased on oma vigadest õppinud

"Töötame juba eilsest alates, et me sellest paarist võitjana lahkuks," sõnas Müürsepp Delfile antud intervjuus.

TalTechi pikk mängupaus võib Müürsepa arvates nii nende kasuks kui vastu töötada: "Jah, võib-olla (nad peavad pisut oma mängu otsima - toim.). Samas on nad saanud korralikult puhata, treenida ja valmistuda nendeks mängudeks."

"Väga oluline on õige häälestatus igaks mänguks. Peame võitlema ja tahtma, tahtma rohkem. See on meil olnud probleemiks hooaja sees. Sama oli näha Tartuga seerias. Alahinnata ei või vastaseid mingil juhul. Nende sitkus ja noorus võivad kõigi elu raskeks teha," lisas Müürsepp.

Vaata videointervjuud Müürsepaga!