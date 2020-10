DELFI VIDEO | Mario Paiste: Tarvas oli tubli, aga täna oli lihtsalt õnn meie poolel

"Tundub, et puhtalt tahtmise pealt võitsime. Meil on see hooaja algus tõusude-mõõnadega läinud. Me ei leia esimesest minutist peale oma agressiivsust üles. Ja jääbki kuidagi veerema. Täna tõesti tahtsime rohkem," ütles 14 punkti ja 8 lauapalli kogunud Paiste Delfi TV otseülekandes.

Kalevi parim oli viis sekundit enne lõppu võiduviske tabanud Brandis Raley-Ross 30 punkti, 10 lauapalli ja 7 korvisööduga. "Eks talle meeldib kõige rohkem selle palliga toimetada. See on talle kõige käepärasem," sõnas Paiste, kellel jagus kiidusõnu ka südikalt võidelnud Tarvale.

"Tarvas oli tubli, täna oli lihtsalt õnn meie poolel."

Vaata Paiste pikemat intervjuud videost!