DELFI VIDEO | Leedu korvpallikoondise peatreener: mehed võtsid pärast eilset rasket kaotust end kokku

"Teistsugune energia oli (meestel)," sõnas leedulaste peatreener Darius Maskoliunas kohtumise järel. "Pärast eilset rasket mängu, rasket kaotust, võtsid mehed end kokku. Mõnedel hetkel mängisime väga head korvpalli. Minu jaoks on aga kõige tähtsam, et nad näitaksid energiat ja et lõpetasime turniiri heal noodil."

"Ei saaks öelda, et Läti kohe Eestist nõrgem on," võrdles Maskoliunas Lätit Eestiga, kellele Leedu reedel 85:92 kaotas. "Neil on palju uusi mängijad, kes esimest korda koondised mängivad. Sama, mis Eestilgi tegelikult, aga me oleme Lätiga mõlemad teinud kuskil 7-8 kontakttrenni. Eesti on juba 2 kuud valmistunud turniiriks. See on normaalne ja nad mängisid eile meist paremini."