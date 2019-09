DELFI VIDEO | Läti poksiv korvpallur Kaspars Kambala: fantastiline oli näha, kui palju Müürsepp eestlastele korda läheb

"See oli suurepärane! Olen väga õnnelik, et siia tulin ja et Martin mind kutsus. Väga lahe, et nii palju inimesi tuli seda mängu vaatama. See näitab, milline inimene ta on ja kui palju ta Eesti rahvale korda läheb. Fantastilised emotsioonid!" rääkis Kambala Delfi videointervjuus.

40-aastane Kambala pidas tänavu samuti lahkumismatši, aga see oli hoopis teistsugune. Ta tegi Jurmalaga ühemängulise lepingu ja astus Eesti-Läti liigas vastu Kalev/Cramole.

"Naljakas, et ka see oli Kalevi vastu. Aga treenisin korvpalli mõttes selleks mänguks sama vähe kui nüüd," naeris omal ajal Läti koondises Eestile palju pahandust teinud koljat.

Füüsiliselt on Kambala endiselt suurepärases vormis, sest tegu on profipoksijaga. Eelmisel nädalal kaotas ta Riias Daniels Riekstinsile.

"Füüsiliselt olen ilmselt elu parimas vormis. Laupäeval tegin alguses enda arust kõik õigesti, olin kahe raundi järel ees. Kulutasin võib-olla liiga palju energiat. Sain mõned löögid sisse ja raskekaalus käib kõik kiirelt. Hoolimata kaotusest jätkan poksimist. Kuni tahan, ei hoia mind miski tagasi," sõnas ta.