DELFI VIDEO | Kristjan Kangur: tiitel tuli nii, nagu pidi tulema

"Kokkuvõttes saab öelda, et tuli nii, nagu pidi tulema. Võitsime seeria kolme mänguga ja see on see, mis lõpuks loeb. Oleks isegi punktiga võitnud, siis ei võta see ju võitu ära. Saime oma töö tehtud. Ütleme nii, et hooajal kolmest kaks täitsime eesmärgi. Komistasime Eesti-Läti ühisliigas, oleks võinud seal finaali jõuda. Mul on veel üks aasta lepingut ja olen igal juhul Kalev/Cramos jätkamas," ütles Kangur pärast Tallinna Kalev/TLÜ alistamist kolmandas finaalmängus skooriga 105:83.

Kui talendikas oli Kalev/Cramo võrreldes sellega, mida Kangur on ise välismaal mängides kogenud? "Oli ses mõttes piisavalt, et VTB play offi jõudmine oli hea märk ja hea mõõdupuu - tugev liiga, tugevad meeskonnad. Omamoodi põnev oli, kuna palju mängijaid vahetus ja mängustiil muutus. Ühest hinnangut on raske panna. Suutsime hooaja teise poole päris tublilt mängida," lisas Kangur.

Vaata pikemat intervjuud Kristjan Kanguriga videost!