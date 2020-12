DELFI VIDEO | Kregor Hermet: oleksime pidanud teisel poolajal veel juurde panema

"Algul natuke rabistasime, siis saime end käima ja 15-punktiilise edu kätte. Teisele poolajale läksime juba 17-puntkilises eduseisus," rääkis Hermet Delfile antud intervjuus. "Teisel poolajal oleksime pidanud veel juurde panema, aga jäime kõigutama selle sama vahe peale. Õnneks väga ohtlikuks asi ei läinud."

Teine poolaeg algas aga kalevlaste jaoks keeruliselt, kui esimesed viis minutit ei suudetud punkte visata. Kas riietusruumis tekkis kerge rahunemine? "Ma ei saaks öelda, et justrahunemine otseselt, tahes-tahtmata vahel tuleb, et oled valmis küll, aga... Taga olev sats tahab tulla ja panna juurde. Me ei saanud oma esimesi rünnakuid joonise järgi tehtud. See pani meid surve alla, aga õnneks suutsime kaitses nii palju hoida, et vahe jäi ikka kümne peale. Seejärel saime ennast ka uuesti käima," lisas Hermet.

Vaata videost, mida Hermet enda esimestest kuudest Kalev/Cramos arvab ning kuidas ta senise hooaja kokku võtab!