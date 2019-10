"Raskelt tuli muidugi, aga võit on võit. Kindlasti on meil palju parandada. Mõned asjad tulid hästi välja, aga emotsionaalselt on see kõigile mängijatele hea sisend ja koht, kust edasi minna. Näitasime endale, et oleme võimelised mängima ka heade võistkondade vastu ja võitma," rääkis Hermet pärast kohtumist Delfi videointervjuus.

Kordusmatš peetakse 9. oktoobril Joensuus, edasi pääseb kahe mängu kokkuvõttes rohkem punkte visanud võistkond.

Vaata lisaks videost, mis aitas Tartul Hermeti arvates esimese poolaja keskel raske hetke ületada.