DELFI VIDEO | Korvpallurid pääsesid üle pika aja saali. Siim-Sander Vene: viskekäsi on ikka puine

Korvpallurid treenivad koondise peatreeneri Jukka Toijala ja tema abiliste Indrek Reinboki ja Heiko Rannule juhtnööride järgi.

Koondise üks liidreid Siim-Sander Vene tõdes, et vormi leidmisega läheb pika pausi järel veel aega. Kuidas viskekäsi on? "Puine, on ikka tunda, et pikem paus on sees."

"Alguses proovisin rohkem end liigutada, füüsilist ja kehalist vormi hoida, aga kui sai selgeks, et hooaeg on läbi, siis võtsin natuke aega rahulikumalt," kirjeldas Vene vahepealset perioodi.

"Nüüd on vähe parem, eelmine nädal oli täitsa võõras tunne. Tasa ja targu lähme," kommenteeris Rain Veideman hetkeseisu.

Vaata videost, kuidas korvpallitrennid piirangute välja näevad ning mida põnevat Vene ja Veideman suviste plaanide kohta rääkisid!