DELFI VIDEO | Korvpalliliidu värske president Priit Sarapuu: soovin korvpalli rohkem ühtsust tuua

„Olen harrastajana korvpalli juures olnud 30, toetajana 20, aga korvpall on mu südames olnud terve elu. Tahaksin korvpallist rääkida nii, et vähem oleks mind ja rohkem oleks pildis liikmed ehk kogu võistkond,“ sõnas Sarapuu oma sissejuhatavas kõnes.

Hinnatud tippjuht tunnistas, et varasemalt polnud ta väärikaks presidendiametiks veel valmis. „Olen siiani pidanud neid kingi liiga suurteks. Täna on reaalsus see, et kogu strateegia protsess, mis sai eelmise juhatusega teoks vajab edasiviimist ja muudatusi. Selleks, et muutusi teha peame mõtlema suurelt ja nägema laia pilti.“

Lisaks Sarapuu ametisse nimetamisele kinnitati üldkogul ka uus Eesti Korvpalliliidu juhatus. Sinna kuuluvad Aivo Adamson, Remo Holsmer, Gerd Kiili, Kalle Klandorf, Priit Koit, Kaili Kukumägi, Atso Matsalu, Gert Prants, Liis Sild, Priit Värv ja Jaan Härms.

„Kõik need inimesed on andnud lubaduse teha korvpalli tuleviku nimel tööd. Nad on valmis panustama oma aega ja ressursse, et korvpallielu edasi viia,“ kommenteeris president.

Sarapuu loodab eelkõige korvpallikogukonda ühtsust tuua. „Olen oma juhtimis- ja elukogemusega õppinud, et arenemiseks on vaja vaidlusi pidada, sellest sünnibki tõde. Vaidlused peavad aga alati kuhugi jõudma. Näen kogu meie võistkonnal suurt väljakutset, et need vaidlused oleksid tulemuslikud. Peame töötama ühiselt selle nimel, et Eesti korvpall areneks parimas suunas. Tahan jõuda kõikide liikmeteni, sõltumata sellest, millisel tasemel keegi toimetab. Liikmed on need, kelle jaoks me seda tööd teeme.“

Sarapuu võtab teatepulga üle legendaarselt Jaak Salumetsalt. „Jaagu eestvedamisel said suured protsessid alguse. Mul on väga hea meel, et sain osa sellest kogemusest, mida Jaak meiega jagas. Kõik teavad, et kui Jaak sekkub ja tema rusikas lauale käib, siis sealt tuleb õigeid sõnu ja elukogemust. Tahan, et Jaak ei kaoks korvpalli juurest ära. Aitäh sulle tehtud töö eest ja kindlasti põrutame edasi!“ lausus verivärske alaliidu juht.