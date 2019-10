DELFI VIDEO | Korvpalliliidu president soomlase peatreeneriks palkamisest: hing on alati kibe, kui kodus asjad ei suju

„Hing on alati kibe, kui kodus ei lähe asjad niimoodi nagu minema peaks. Hing on rohkem kibe, et omad kodused treenerid võiksid selliste asjade osas aktiivsemad olla,“ avaldas Eesti korvpalliliidu president Jaak Salumets, et ta oleks oodanud konkursil eestlastelt suuremat aktiivsust.

„Tema esimene töö on tulemuse tegemine. Mängijatega suhtlemine,“ tõdes Salumets, et lisaks üldise süsteemi paika panemisele on esmatähtis siiski koondisega suurturniirile jõudmine ja seal ka võitude noppimine. „Ta oskab mängijatele hinge pugeda,“ tõi ta välja soomlase suurima plussi.

Vaata videost, mida Toijala Eestis tegema hakkab ja mida temalt oodatakse. Kellest saavad aga Eesti koondise abitreenerid?