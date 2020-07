DELFI VIDEO | Kerr Kriisa: olen saanud Leedus puid alla, et Eesti pole kossuriik. Nüüd tahaks neile hambaid näidata

"Juba juuni algusest sai hakata end lihvima ning mängukõlbulikuks saama. Eks ole näha, mis seisus oleme, trenni on päris korralikult tehtud. Peaasi, et liiga korralikult pole," muigas Kriisa, lisades, et tüdimust pole veel trennist tekkinud.

Leeduga mängus saab Kriisa vastamisi minna ka mõne tuttava mehega Kaunase Žalgirise päevilt. Kas on hinges soov näidata neile, et oled kõvem mees, kui teinekord klubis tundus? "Võib-olla isiklikus plaanis polegi soov näidata, aga riigina küll."

"Olen päris seal puid alla saanud, et kossuriik me pole ja kõik, mis teeme, on nali," jätkas Arizona ülikooli nimekirja kuuluv Kriisa. "Nüüd tahaks neile hambaid küll näidata, et päris nii pole. Oleme korralikult trenni teinud ja nemad on kõvasti vähem teinud, võib-olla saame sellega natukene (neile näidata).

Vaata videost, mida Kriisa veel treenimise ja USA-sse mineku kohta rääkis!