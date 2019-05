DELFI VIDEO | Kerr Kriisa kutsuti Monacos toimuvasse NBA talendilaagrisse

EYBL'i finaalturniir on Žalgirise jaoks viimane võistlus enne järgmisel nädalal Euroliiga noorteturniiri finaalturniirile, mis toimub Hispaanias Vitoria-Gasteiz'is toimuvat Euroliiga noorteturniiri Final Fouri. "Mängime praegu Euroliiga tiimiga ja lähme järgmisel nädalal Hispaaniasse ehk praegu saab viimane lihv antud enne turniiri."

"Tallinna turniir on ettevalmistus. Treener ütles, et proovime mängida nii nagu mängiksime Euroliigas. Tulemus meie treenerit siin ei huvita," lisas Kriisa.

EYBL'il osaleb Žalgirise esindus, mis igapäevaselt koos ei mängi. "Kolm-neli kutti mängivad Leedu esiliigas. Kolm meest on meil üle Leedu küladest kokku võetud ja kuskilt on veel mehi võetud, tegu on meil üsna segavõistkonnaga," sõnas Kriisa.

"Trenni on ohtralt tehtud. Nädal aega oli vahepeal puhkus ja siis algas individuaalne töö ja lihaste kasvatamine. Nüüd on vaja veel mängutunnetus tagasi saada," sõnas noor mängumees vormi kohta.

Kriisa jaoks ei ole järgmise nädala noorte Euroliiga Final Four aga hooaja lõpp, sest ta sai kutse ka mai lõpus Monacos toimuvale NBA talendilaagrisse. Sama kutse sai ühtlasi Henri Drell. "Mõtlesin, et pärast finaalturniiri saab puhata, vahepeal viskas täitsa üle, aga tore on kutset saada. Monacos NBA talentidega koos trenni teha! Agent eile helistas ja ütles mulle, et ole õnnelik, mul on vedanud, et tema on minu agent!"