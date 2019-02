"Kui me olime nendega mängus veel umbes viis minutit enne lõppu, siis väike jõnks käis läbi, et kaalukauss võib meie kasuks langeda. Lõpud on ju alati kerge loterii ja kui me mängime kodus ja meil on nii fantastiline publik, siis on kõik võimalik," rääkis Kangur.

"No pagan, me võitsime Serbiat, mis on väga kõva sats. Ma ei oleks midagi muud osanud soovidagi. Võib-olla Gregor (Arbet), Janar (Talts) ja mina oleksime võinud pealt panna, aga pole hullu," lisas koondise pikaaegne kapten.