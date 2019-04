Kui Delfi küsis Jantsonilt piinlikule episoodile kommentaari, ütles klubijuht alustuseks, et ei mäleta mingeid ebaviisakaid žeste. Pärast mälu värskendamist lausus Jantson: "See oli mõeldud ühele konkreetsele härrasmehele, kes arvas, et Kalev mängib primitiivset korvpalli."

Küsimusele, kes see härrasmees on, vastas Jantson: "No otsige ise üles, kes kommenteeris ja kirjutas artikli, et Kalev mängib primitiivset korvpalli."

Rohkem kommentaare klubijuht anda ei soovinud. "Mul pole rohkem midagi öelda," sõnas ta telefonikõne lõpetuseks.