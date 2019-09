"Nad näitasid väga head taset ja meil oli raske, aga teisest küljest on see väga hea materjal, mille põhjal vaadata, kus on vaja rohkem tööd teha," sõnas Štelmahers mängujärgses intervjuus.

Treener lisas, et Kalev pole veel valmis meeskond, sest mängijad on koos olnud alles lühikest aega: "Tööd seisab kõvasti ees. Meeskond hakkab alles meeskonnaks kujunema."