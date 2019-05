DELFI VIDEO | Kalev/Cramo president lubas, et medal saadetakse ka klubist tüliga lahkunud Tony Wrotenile

NBA kogemustega 26-aastane ameeriklane pidas Kalevis 35 mängu ja kogus kolme liiga (VTB, Eesti-Läti ühisliiga, Eesti liiga) peale kokku keskmiselt 11,7 punkti ja 6,8 resultatiivset söötu.

"Kindlasti saadame! Ka medali," vastas Linamäe küsimusele, kas Wroten ikka meistrikirjaga Kalev/Cramo särgi ja nokamütsi saab.

Kogu hooajast rääkides nentis Linamäe, et väikse tõrvatilgana meepotis jääb kripeldama Eesti-Läti liiga finaalist välja jäämine. Poolfinaalis kaotati hilisemale hõbemedalistile Riia VEF-ile, pronksimängus seljatati Ogre. "Lätlased olid meist paremad. Õpime sellest ja loodame järgmisel aastal paremini teha," sõnas Linamäe.

Mis edasi? Kas uued sihid on paigas? "Tundes meie käekirja ja ajalugu, siis laseme sellel supil natuke seedida. Väiksed ideed ja mõtted on. Täna ei ütle, kellega me jätkame. Natuke mõtleme ja rahuneme, siis vaatame edasi."

Peatreener Donaldas Kairyse võimalikust jätkamisest: "Oleme põgusalt vestelnud. Nagu sa isegi oled lugenud, siis hinnalipik on kuuldavasti üles kruvitud, aga kõik variandid on olemas. Võib-olla saame kaubale, võib-olla ei saa."

Vaata intervjuud Toomas Linamäega pikemalt videost!