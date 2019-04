DELFI VIDEO | Kalev/Cramo abitreener oli kriitiline: mängijad peavad distsipliinist kinni pidama

"Eelmises mängus Pärnu vastu oli praktiliselt sama stsenaarium. Tegime seal küll teise poolaja kehvemini kui esimese, aga nüüd lõpus oma mängijatelt ei oota selliseid lahendusi, mis siin toimus. See on kindlasti koht, kus mängijad peavad distsipliinist kinni hoidma, olema ise piisavat targad, et mitte minna ahvatluse saagiks. Ei olnud üldse hea mänguline suhtumine," rääkis Kalev/Cramo abtireener Indrek Reinbok.

Omasid ei saanud aidata täna keskmängija Reggie Lynch. "Tal käis kergelt näpp liigesest välja. Mõned mängivad sellega, mõnedel on keerulisem. Täna tegime sellise otsuse. Maxim Salashi puhul jäi veel kõva varu sisse. Pärnu on meile andnud alati kõva lahingu ja usun, et nad tahavad meid veel ära karistada," lisas Reinbok