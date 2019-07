DELFI VIDEO JA FOTOD | Matthias Tass: ma ei näe mingit põhjust, miks me ei peaks EM-il finaalis mängima

"Muud eesmärki meil ei ole. Oleme toonud oma vanuseklassiga igal aastal medali kaela. Miks peaks sel aastal vähemaga leppima," ütles 208 cm pikkune Tass Delfi videointervjuus. Tulevaks hooajaks pääsevad A-divisjoni kolm paremat.

Eelmisel nädalal peeti kaks kontrollmängu Läti U20 koondisega. Tallinnas saadi kindel võit, Paikusel ootamatult suur kaotus, 58:73. Ootamatult suur seetõttu, et suur osa lõunanaabrite andekamatest kujudest tegi samal ajal kaasa U19 MM-il.

"Mängud Lätiga näitasid, et meil on sisu. Esimene näitas rohkem, millest me tehtud oleme. Teine oli pigem mugavustsoonilt pealt mängule minek. Meil on kõik positsioonid olemas. Meil on kehasid, meil on tahet. Ma ei näe mingit põhjust, miks me ei peaks seal 21. juulil olema finaalmängus," rääkis Tass, kes tegi esimeses kohtumises Lätiga viga seljale ja jättis teise matši vahele.

Nüüd on tervis juba parem ning Tass on saanud kahel päeval järjest täiskoormusega treenida. Läti vastu sai vigastada ka Kirill Koršunov, aga temagi oli tänasel treeningul rivis.