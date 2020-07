DELFI VIDEO | Henri Drell koduklubist: mul on nendega omad kanad kitkuda

"Oleme nende alistamiseks valmis, sest nagu näha, on trennis keemia hea. Mehed on vormis ja minu arust oleme valmis selleks," rääkis Drell Delfile.

"Seda ma olen proovinud teha kogu aeg. Selle otsustab küll treener, aga enda arust olen valmis ja loodan, et saan selle võimaluse," lisas Drell, et loodab eesolevates mängudes liidrirolli haarata.

Kuigi Drellil on Itaalia kõrgliigaklubi Pesaroga kehtiv leping, pole ta kindel, kas seal jätkamine on tema esimene eelistus. "Nendega on juttu olnud, nad tahavad mind väga tagasi. Peatreener (Jasmin) Repeša helistas ja ütles, et näeb väga suurt jõudu ja potentsiaali minus, aga ma ei tea, kui palju ise tahan tagasi minna. Muidu on kõik veel lahtine."

Miks siis ei taha Pesarosse tagasi minna? "Mul on nendega omad kanad kiskuda. Ma ei saa kõike öelda, aga ma ei tea, palju ma ise tagasi tahan minna."

Vaata videost, mida Drell rääkis veel NBA drafti ja BC Kalev/Cramo kohta!