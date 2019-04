"Saame tagaliini surve alla ja nad ei saa neid viskeid, mida tahavad, võtta. See mõte ja stiil toimib praegu. Kaks mängu on näidanud, et teisel poolajal nad väsivad, me jaksame rohkem ja saame nii hoida survet peal. Rünnak on küll natuke krambis - selline publik ja kodumängudes ikka natuke tuleb pinget peale. Sõnum [järgmiseks mänguks] on sama, mis peale esimest võitu: seni, kui pole kolme võitu, mängime nullist," ütles Pärnu loots Heiko Rannula Delfi TV otseülekandes.

