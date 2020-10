DELFI VIDEO | Heiko Rannula Pärnu võidust: närviline ja füüsiline pusimine, ei jää mänguga rahule

Võitjate peatreener Heiko Rannula ütles Delfi TV otseülekande intervjuus, et hoolimata võidust jättis võistkonna tegutsemine soovida.

"Üks asi on seitse punkti, see on parem kui mitte midagi. Aga mänguga rahule ei jää. Samas tuleb aru anda, et on hooaja algus. Närviline ja füüsiline pusimine. Saame paremaks," rääkis Rannula.

"Mulle ei istunud, kuidas mängujuht (Edon Maxhuni - toim.) viimased kaks-kolm minutit lahendas. Peame oskama paremini palli korvi alla sokutada," lisas ta.

Veerandfinaalseeria võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes, paari korduskohtumine toimub 7. oktoobril suvepealinnas. Paari võitja läheb poolfinaalis vastamisi kas Rakvere Tarva või KK Viimsi/Noto meeskonnaga.

Vaata lisaks videost, kuidas hindab Rannula tänavust Pärnu koosseisu.