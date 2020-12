DELFI VIDEO | Egert Haller finaalist BC Kalev/Cramoga: meil enam pingeid peal ei ole

"Tubli esitus meie poolt. Ma peast ei oska öelda, kui pikalt ma Pärnut võitnud pole. See on päris pikk aeg olnud, aga lõpus vajalikul hetkel poolfinaalis!" sõnas Tarva eest kaheksa punkti visanud Egert Haller. "Tulime väga hea häälestusega peale, poisid kõik võitlesid ja lõpptulemus on ka positiivne meie jaoks."

"Meil ei ole enam mingeid pingeid peal. Ei tahaks öelda, et eesmärk on täidetud, sest nii ei saa mängule minna, aga igatahes pingevabalt ja lähme nautima. Anname endast parima, et rongi alla ei jääks," lisas Haller pühapäeval ees ootava finaali kohta.

