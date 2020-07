Kõigest mõni aeg tagasi Eesti korvpallikoondise peatreeneriks nimetatud soomlane Jukka Toijala oli pärast ajaloolist võitu oma hoolealuste üle väga uhke.

"Ma olen kõikide meeste üle väga uhke, me tahtsime Eesti publikule näidata head mängu," rääkis loots.

"Ma tean, et Kerr Kriisa jaoks oli see väga eriline mäng tema Leedu tausta tõttu. Ta on võitleja," tunnustas Toijala 19-aastast üleplatsimeest Kriisat.

"Ma nägin, et nad kõik tahtsid mängida. Need mehed ohverdavad oma keha selle jaoks," tunnustas treener oma hoolealuseid ja lisas," see võit oli meeskonnatöö."