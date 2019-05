DELFI VIDEO | Donaldas Kairys: olen valmis Kalev/Cramoga läbi rääkima

"Olen väga õnnelik et võitsime. Esimene mäng oli närviline, aga teises ja kolmandas olime rohkem fokusseeritud. Polnud kerge hooaeg, aga see tuleb mu tööga kaasa. Kokkuvõttes leidsime õiged lahendused," sõnas Kairys pärast 105:83 võitu, millega Kalev/Cramo vormistas 3:0 seeriavõidu.

Spekuleeritud on, et Kairys võib siirduda kodumaale Klaipeda Neptunase peatreeneriks, kuid välistatud pole ka Eestis jätkamine. "Olen valmis läbi rääkima. Mida varem see juhtub, seda parem," lisas Kairys.

