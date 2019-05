DELFI VIDEO | "Aasta uustulnuk" Martin Müürsepp: aktsiad tõusid, Jantsonil läheb minu kinni hoidmisega raskeks

"Mminu aktsia tõusis. Hõbemedal, parim uustulnuk... Loomulikult läheb Jantsonil (klubijuht Sten-Erik Jantson) raskeks mind kinni hoida," lõõpis Müürsepp vastu.

Kalev/Cramo 3:0 seeriavõitu kommenteerides tõdes Müürsepp, et VTB liiga klubi klassile Kalev/TLÜ-l midagi vastu panna polnud.

"Eks kaotus teeb alati haiget ja peale eelmist keretäit oli raske olla. Täna tundus ka, et läheb asi käest ära, aga õnneks jäi mõistlikkuse piiresse. Ei saanud nende kiirrünnakuid ja kaugviskeid kinni. Tegid meile pallikooli ning olid klassi võrra kõrgemad meist. Eks meil esimene mäng võimalus oli, aga oma lollustest polnud üllatusteks valmis. Oleme nüüd kogenumad, sel aastal hõbe ja järgmine aasta uuesti. Võimalus on, et jätkan Kalev/TLÜ-s, aga pole nii kaugele jõudnud, et rääkida välismaalastest ja budgetist."

Vaata pikemat intervjuud Müürsepaga videost!