DELFI TENERIFEL | Vene ja Gran Canaria tegid Jõesaare debüüdi mõrudaks

Meie mehed said juba avapoolajal pika vahetuse teha.

Jõesaar tuli väljakule kui esimest veerandaega jäi mängida 1.57 ja Tenerife oli taga 13:22. Xavi Rabaseda võttis Jõesaare kohe ette ja sai vabavisked kätte. Aga Jõesaare sekkumisega tuli Tenerife mängu elu sisse, Davin White tabas kaks korda kaugelt ning seisul 21:27 võttis juba aja maha Gran Canaria. Selle seisuga veerandaeg lõppes.

Vene sekkus mängu teise veerandaja alguses ja ka Jõesaar oli sel hetkel jätkuvalt platsil. Vene pani kohe alustuseks kahel rünnakul järjest viske kotti ning Gran Canaria sai vahe kahekohaliseks 21:31.

Jõesaar mängis järjest 7.27 ja Vene 6.38. Mõlemad olid mängus sees ja said treenerite silmis ülesannetega hakkama. Jõesaarega küll vahepeal pahandati, liikumiste koha pealt, aga see on ka mõistetav. Ikkagi debüüt ja asjad vajavad veel paika loksutamist.

Poolaeg Gran Canariale 51:50. Külaliste peatreener Victor Garcia jõudis mõni minut enne poolaja lõppu võtta ka tehnilise. Ei meeldinud talle kohe kuidagi ühe kohtuniku otsused.

🏀 Descanso: @CB1939Canarias 50-51 Herbalife Gran Canaria.



Reacciona el equipo canarista desde el tiro libre y aguantamos con una ventaja mínima. #VamosGranca#GranCanariaIsHere 🔥 pic.twitter.com/kCspt9fuoA — Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) March 10, 2019

Teisel poolajal pääses jälle paremini minema Gran Canaria, kasvatades vahe seitsmele punktile 59:66. Mõlemad meie mehed olid ka kolmandal veerandajal väljakul, aga skoori ei teinud. Jõesaar jõudis vigadega ohtlikku tsooni, saades kirja neljanda eksimuse. Kolme veerandaja järel Gran Canaria ikka peal 69:73.