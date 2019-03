DELFI TENERIFEL | Kanaari saarte derbyl kirjutatakse Eesti korvpallis uus peatükk

Janari Jõesaar Tenerife ja Siim-Sander Vene Gran Canaria poolel.

Huvi Kanaari saarte derby vastu on suur ja mäng läheb täismajale. Ei loe, et pileti hinnad on poole krõbedamad kui niiöelda reamängul, 5000 pealtvaatajat mahutav areen on välja müüdud. Tavapiletite hinnad tänasele mängule jäävad 24-26 euro juurde.

Kohtumise eel peetud meediaüritusel sai suure tähelepanu osaliseks Jõesaar, kelle debüüti ootab Tenerife meeskond juba teist nädalat. Suure varba kõõluste venitus jättis eestlase kahest eelmisest mängust kõrvale, nüüd on ta lõpuks rivis.

Vene sai mängule tulekust teada alles eile, kui tiimi koosseis lõplikult paika pandi. Gran Canaria meeskonnas on välismaalasi rohkem kui Hispaania liiga mängule ülesse tohib anda ning keegi peab alati kõrvale jääma. Vene on derbyl kohal ja üritab anda parima, et meekonna pikk kaotuste seeria lõpeks.

Basket TV võttegrupp on sündmuste keerises kohal ja teeb tuleva nädala saates kohtumisest vürtsika ülevaate. Hoidke silm peal!