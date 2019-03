DELFI TENERIFEL | Hispaanlaste prohmaka tõttu jääb ACB liiga debüüt Jõesaarele eriliselt meelde

Kui ACB liiga ehk Hispaania kõrgliiga debüüt tuleb, ja miks ei peaks tulema, siis läheb see kirja vale nime all mängides. Nimelt on hispaanlased hooletult Jõesaare nimega ümber käinud ning särgile on ilmunud moonutatud variant - JÕESSAR.

Enam pääsu pole. Esimesel mängul tuleb selle särgiga ära käia. Nime kirjapildi eksituse tõttu oli Jõesaarel sekeldusi ka Tenerifele lennul, sest ka lennupileti olid hispaanlased ostnud JÕESSARE nimele. Õnneks sai Tallinna lennujaamas asjad korrektseks muuta.

"Järgmiseks mänguks lubati mulle õige nimega särk teha. Loodame, et tuleb ka," muigas Jõesaar, kes viibib Tenerife klubi juures teist nädalat.

Janari Jõesaare elu-olu Kanaari saarte suurimal saarel kajastame põhjalikumalt järgmise nädala Basket TV saates. Hoidke Delfi portaalil silm peal ja etterutates julgen lubada, et saade tuleb kahtlemata huvitav ja värvilise pildimaterjaliga!