DELFI SOOMES | Väsinud ja vigastada saanud Kerr Kriisa: võib-olla alustan hooaega Eestis

Tänases 67:75 kaotusmängus Soomele viskas Kriisa Eesti resultatiivseimana 14 punkti, paraku venitas ta viimasel minutil kubemelihast.

"Eesmärk oli Soomes terveks jääda, päris nii see ei läinud. Turniirile tulles olid ohumärgid üleval. Tallinna turniirist oli juba suhteliselt väsinud olla. Praegu on 50-aastase tunne, kõik kohad valutavad, nagu vanainimene. Tallinna turniir tõmbas igas mõttes tühjaks," rääkis Kriisa pärast kohtumist.

"Võib-olla oleks parem olnud, kui me poleks Soome tulnud. Aga otsus sai tehtud. Oleme mängijad, peame mängima. Võib-olla panime sellega pange," lisas ta.

Eesti tegi täna parema esituse kui kolmapäeval, kui kaotati 21 punktiga, aga reaalset võiduvõimalust ei tekkinud lõpuminutitel ka täna.

"Leidsime mängu lõpu poole rütmi, lasime endale kaks kolmest panna. Sealt tuli nõme kümnene vahe sisse. Lõpuks väga lähedale ei saanudki. Tulid pahad mõõnad sisse. Siis tulime jälle lähemale. Kogu mäng oligi selline kõikumine. Soome sai meie rumalatest eksimustest palju punkte. Meile nad ei kinkinud midagi," lausus Kriisa.

Millal Kriisa USA-sse Arizona ülikooli juurde sõidab, on koroonaviiruse tõttu selgusetu.

"Viisa on olemas, sellega on kõik korras. Nüüd peab mõtlema, kuidas kõige mõistlikum teha on. Kui seal saab treenida, on varsti minek, aga kui ei saa, alustan ehk mingi Eesti klubi juures," rääkis Kriisa oma olukorra kohta.

Leemet Böckler ja Ran Andre Pehka said sel nädalal California osariigi poole teele asuda, aga Arizonas on koroonaviirusega seis kehvem.