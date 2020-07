DELFI SOOMES | Sander Raieste: puudu jäi mehest, kes oleks meile platsil mõistuse pähe pannud

"Pärast sellist koormust oli meil raske. Soome on võitluslik tiim, nad jooksevad väga hästi. Kõik meie eksimused kasutati väga hästi ära. Vaatamata sellele, et nad on noore koosseisuga, nagu meiegi, on tegu kvaliteetse satsiga. Sellist võitlust, nagu Tallinnas, me enam näidata ei suutnud," rääkis Raieste pärast Eesti 67:75 allajäämist.

Eesti lõpetas Soome turnee erinevatel põhjustel üpris kogenematu võistkonnaga. Kõige tipuks pidi neljapäeval koondise kapteni rolli täitnud Martin Dorbek vigastuse tõttu suuremat osa kohtumist kõrvalt vaatama.

"Täna oli puudu ka (kolmapäeval vigastada saanud kapten) Siim-Sander Venest. Olime natuke peata ja reageerisime liialt kohtunike viledele. Puudu jäi vaimsest liidrist ja hetkedest, kus keegi oleks mehed platsil kokku võtnud ja neile mõistuse pähe pannud," selgitas Raieste.

Järgmisel nädalal Hispaaniasse Vitoria Baskonia juurde sõitev Raieste jäi üldiselt koondisesuvega siiski rahule.

"Väga positiivne, et meile anti korvpallikodus võimalus koos kasvada. Ühe nädalaga oleks keeruline üritada head tulemust teha. Korvpallikodus laoti mingi põhi alla ja meile näidati kätte, mille kallal on vaja tööd teha," sõnas ta.