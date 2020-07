DELFI SOOMES | Peatreener Jukka Toijala andis korvpallikoondise suvele väga kõrge hinde

"Kindlasti oli täna parem mäng. Mehed said aru, mida platsil teha tuleb ja meid ei lõhutud enam intensiivsusega nii palju ära. Kolmanda veeradaja esimesel viiel minutil kaotasime fookuse ära ja Soome läks ette. Kui üritasime järgi jõuda, tegime mõne lolli pallikaotuse ja lasime vahe jälle suuremaks. Seetõttu ei suutnud me võidu eest heidelda," rääkis koondise peatreener Jukka Toijala pärast kohtumist.

"Kahjuks kaotasime vigastuse tõttu Martin Dorbeki, mitmel mängijal tekkisid krambid. Olen õnnelik, et kõik ellu jäid. Nende jaoks oli see raske reis," lisas ta.

Mängujuht Kerr Kriisa arvas, et võib-olla oleks tagantjärgi parem, kui Soome-mänge poleks toimunud. Kriisa lõpetas tänase kohtumise ka ise valukrampides, ta venitas matši viimasel minutil kubemelihast.

"Meil oli plaanis Soome sõita suurema arvu mängijatega, aga teisipäeval selgus, et mitu meest ei saa tulla. Mul polnud võimalust kedagi asemele võtta. Kui neid kohtumisi kokku leppisime, oli meie teadmine teine. Minu plaan oli koosseisu rohkem vahetada. Aga midagi pole teha. Kokkuvõttes olen alaliidule väga tänulik, et saime need neli kohtumist pidada. Tulevikuks ja EM-valiksarja akendeks olid need väga vajalikud," selgitas Toijala oma nägemust.

Hoolimata Soomes saadud kaotustest hindas Toijala koondisesuve selgelt positiivseks.

"Minu hinne oleks kümnepalliskaalal kaheksa ja üheksa vahel. Korvpallikodu projekt läks väga hästi. Mõned mängijad käivad seal veel enne klubide juurde minemist edasi, näiteks Maik-Kalev Kotsar ja Kristian Kullamäe. Võib-olla keegi veel, kui nad ei saa klubide juurde minna. Oleme valmis soovijaid paar nädalat aitama," ütles soomlane.