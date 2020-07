DELFI SOOMES | Koondise debüütmängus 14 punkti visanud Mikk Jurkatamm: punktid punktideks, kaitses lasin korraliku kala läbi

"Kui oleksime võitnud, andnuksin debüüdile hindeks kümnest kümme," rääkis seitsmest kaugviskest neli tabanud Jurkatamm. Paraku jäi võit kaugele ja vähemalt kaitset analüüsides oli noor tagamees enda vastu kriitiline.

Aastaid Itaalias mänginud Jurkatamm sai esimest korda platsile teise veerandajal keskel, kui vahe oli Eesti kahjuks 21 punkti.

"Mul pole põdemist kunagi olnud. Kui saan, siis annan endast parima. Punktid punktideks, aga kaitses lasin ikka korraliku kala läbi. Homme proovin uuesti," ütles ta.

Mille tõttu Eesti mäng nurjus?

"Me ei olnud mänguks valmis. Enamikel mängijatel olid äkki mõtted teistes kohtades. Oli näha, et Soome noortesats tahtis meist täna võitu rohkem. Selle taha mäng jäigi. Võib-olla avaldas mõju ka Tallinna turniir. Võitsime kõvat Leedust ja sinna otsa ka Lätit. Tulime võib-olla natuke lõdvemalt mängima. Saime kõva õppetunni ja homme saame oma vigu parandada," vastas Jurkatamm.

Soome noor koondis avaldas talle aga muljet. "Tatt oli küljes kogu aeg, midagi lihtsalt ei tulnud. Selleks, et midagi saavutada, tuli endast parim anda. Kiitus Soome satsile, et neil oli tahet ja et olid valmis mängima."

Eesti kohtub teist korda Soomega neljapäeval Kisakallios, matš algab kell 19. Otsepilti näitab Delfi TV.