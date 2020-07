DELFI SOOMES | Kas korvpallikoondis pingutas mängugraafikuga üle?

Koondise kapten Siim-Sander Vene vigastas ennast kolmapäeval täiesti süütus olukorras ja Toijala hinnangul võis see tulla väsimusest.

Peatreeneri sõnul on võimalik, et Eesti pingutas tiheda mängudegraafikuga üle. Täna tuleb Soomega uuesti mängida.

"Mehed on viis kuud mängupraktikata olnud. Nädalavahetusel pidasime kaks rasket mängu. Isegi tavalises olukorras võtaks taastumine aega. Paistab, et mõned mängijad ei suutnud taastuda ei füüsiliselt ega ka vaimselt. Väsimus paistis päris halb välja. Kui meil on neljapäeval energiat, siis järelikult oli probleem psühholoogias. Kui oleme surnud, siis oleme surnud. Sel juhul koostasime liiga raske programmi - neli mängu seitsme päevaga," selgitas juhendaja.

Eesti mängib Soomega Kisakallios, matš algab kell 19. Otsepilti näitab Delfi TV.