DELFI SOOMES | Jukka Toijala: sain õppetunni, oleksin pidanud mängijate olekut varem tähele panema

Eesti jäi juba kohtumise alguses kindlasse kaotusseisu ja võiduvõimalust ei tekkinudki.

"Kui vaatate esimese poolaja videot, on sealt näha, et kui võtsime mõne liikumise üles, siis oli alati vähemalt üks mängija, kes ei saanud aru, mida teha. Ja me ei teinud midagi uut! Minu jaoks näitab see, et mänguks keskendumine polnud õige," rääkis Toijala pärast kohtumist Eesti ajakirjanikele.

"Sain õppetunni, et ma oleks pidanud sellist olekut juba varem tähele panema ja püüdma nende meeleseisundit muuta. Tegelikult ma panin loidust ja väsimust tähele. See oli nii eilsel kui ka tänasel treeningul. Eile suutsid nad treeningu käigus energilisemaks muutuda, täna mitte. Mõtlesin, et nad on lihtsalt natuke väsinud ja mängu ajaks olek muutub, aga nii ei läinud," lisas ta.

"Mängisime tiimi vastu, kes kasutas ära kõik meie eksimused. Lubasime neil seda teha. Proovime oma vigu parandada."

Esimesel veerandajal hüppeliigest vigastanud Siim-Sander Vene kohta ütles Toijala, et tõenäoliselt väga hullu traumaga tegu pole. Uuringutele minek on siiski ilmselt vajalik. Koondise kapten on juba teel Eesti poole, ta poleks pidanud homses korduskohtumises nagunii kaasa tegema.

Vene vigastas ennast täiesti süütus olukorras ja Toijala hinnangul võis see tulla väsimusest. Peatreeneri sõnul on võimalik, et Eesti pingutas tiheda mängudegraafikuga üle. Neljapäeval tuleb Soomega uuesti mängida.

"Mehed on viis kuud mängupraktikata olnud. Nädalavahetusel pidasime kaks rasket mängu. Isegi tavalises olukorras võtaks taastumine aega. Paistab, et mõned mängijad ei suutnud taastuda ei füüsiliselt ega ka vaimselt. Väsimus paistis päris halb välja. Kui meil on homme energiat, siis järelikult oli probleem psühholoogias. Kui oleme surnud, siis oleme surnud. Sel juhul koostasime liiga raske programmi - neli mängu seitsme päevaga," selgitas juhendaja.