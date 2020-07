DELFI SOOMES | Jukka Toijala lükkas Leedu ja Läti koondiste treenerite väited ümber

Eesti suutis kodusel Balti keti karikaturniiril võita mõlemat koondist, täna ja homme kohtutakse vastavalt Tapiolas ja Kisakallios Soomega. Toijala astub vastu oma endisele ülemusele, Soome juhendajale Henrik Dettmannile.

Jukka Toijala. kas olete kohtumist Henrik Dettmanni juhendatava Soomega juba kaua oodanud?

Tean, et meediale meeldib selliseid lugusid luua. Minu unistus pole kunagi olnud, et ma saaks mõnda koondist just Soome vastu juhendada. See lihtsalt juhtus. See on huvitav päev, aga tunne on täiesti tavaline. Võib-olla mängu ajal läheb tunne erilisemaks.

Dettmann on kõiki viimaseid Eesti mänge näinud. Kas kavatsete teda millegagi üllatada?

On üks-kaks liikumist, mida me pole sel suvel veel mängus kasutanud. Tean, et Soome on meie vastu väga korraliku skautingu teinud. Leedu ja Läti keskendusid rohkem enda asjadele, aga Soome vastu on meil vaja midagi uut lauale tuua. Lisaks peame mängu ajal reageerima, kui Soome suudab meie arsenalist midagi ära võtta, mis on seni töötanud.

Kaua on Soome nendeks matšideks valmistunud?

Nende programm on Eesti omaga sarnane. Oleme harjutanud alates juunist, aga võistkonnaga oleme koos asju teinud paar nädalat. Alustasime kas 7. või 10. juulil nendeks mängudeks valmistumisega. Ei ole nii, et Eesti valmistus nendeks mängudeks mitu kuud. Tegime alguses trenni väikestes gruppides, keskendusime individuaalsele tööle. Soome on täna mängivate meestega harjutanud samuti kaks ja pool nädalat, oleme nendega üsna võrdses seisus.

Nii et Leedu ja Läti treenerid üritasid luua müüti, et Eesti on valmistus Balti keti karikaks kaks kuud?

Ei olnud mingit kahte kuud. Tõsine korvpall, eriti vanemate mängijate jaoks, algas alles juulis. Me ei läinud taktika ja mängusüsteemidega hulluks. Kui me oleks sellise lähenemise võtnud, poleks paljud mängijad üldse kohale tulnud. Alguses oli palluritel tähtis lihtsalt uuesti vormi saada ja korvpallitunnetus kätte saada. Leian, et see õnnestus. Koondislased on heas vormis.

Eesti koosseis on päevade jooksul aina hõredamaks jäänud. Homme ei tee kaasa Siim-Sander Vene, Rain Veideman ei tulnud isiklikel põhjustel ja Kristjan Kitsing vigastas jalga. Nüüd on koosseisus kolm puhast mängujuhti - Kerr Kriisa, Siim-Markus Post ja Rait-Riivo Laane. Kas näeme neid ka koos platsil mängimas?