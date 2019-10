DELFI FOTOD LEEDUST | Žalgirise duubli suure võiduni vedanud Kerr Kriisa: selles vastasseisus pannakse nii, et veri tuleb välja

Algviisikus platsile jooksnud Kriisa sai suurema osa teisest poolajast puhata, sest kolmanda veerandaja esimeste minutitega tegid võõrustajad kiirelt turvalise edu sisse. Nii veetis duubelvõistkonna põhimängujuht Kriisa platsil vaid 17 minutit.

"Jah, olen kindlasti õnnelik. Eks nad ka nüüd tunnevad, mida nad eelmisel aastal esimeses mängus tegid. Siis saime ise siin 30-ga. Täna oli omamoodi mäng, sest meie uus peatreener (Arvydas Gronskis), kes tuli just Vilniuse satsist. Usun, et tal oli ka hea meel võita," rääkis Kriisa pärast kohtumist Delfile.

Perlase näol on tegu Vilniuse Rytase duubliga ja seetõttu on isegi nende klubide noortevõistkondade kohtumistes tunda selget rivaliteeti. Täna ajasid ennast Žalgirise treeningukompleksi kohale lärmakad ultrafännid. Matši lõpus pandi püsti isegi väikest viisi püroetendus.

"No nägid ise, saal oli suitsu täis. Kui Rytas on vastas, pole vahet, kas tegu on U12, U16 või meeste vastasseisuga. Pannakse, kuni verd tuleb välja. Nagu tänagi - viis minutit oli lõpuni, vahe oli 30 ja mindi veel kätega kallale," sõnas Kriisa.

Mängu jälgis oma silmaga ka Žalgirise esindusvõistkonna peatreener Šarunas Jasikevicius, kes elas noortele valjuhäälselt kaasa. Kriisa kohta käivast leedukeelsest jutust oli keeruline aru saada, aga pärast ühte eestlase korvi hõikas ta üle saali: "Bravo!"