DELFI FOTOD | Korvpalliliidu üldkogu kogunes koroonat trotsides uut presidenti kinnitama

Neljapäeval kogunev korvpalliliidu üldkogu töötab tavapärasemast kiiremas rütmis. Koroonaviiruse leviku ajal pole mõistlik korraldada ülipikki arutelusid. Maksimaalselt paari tunniga tehakse läbi organisatsiooni tegevuse jätkumiseks vajalikud toimingud ja kinnitatakse alaliidu uueks presidendiks Priit Sarapuu.

Valimisvõitlust seekord polnud. Pikki aastaid alaliidu juhatuse liikmeks olnud Sarapuu on presidendi kohale ainus kandidaat. Tõenäosus, et teda ametisse ei kinnitata, on olematu. Sarapuu ei plaani revolutsioonilisi muutusi, vaid tahab jätkata Jaak Salumetsa valitsemisajal püstitatud eesmärkide poole liikumist.

